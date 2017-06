«Спартак» заинтересовался защитником «Вердера»

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Вердера» Роберта Бауэра. Об этом в своем твиттере сообщает Стефано Конфорти.

I was told Spartak are strongly interested in a Bundesliga right back, who is a starter for his team and has Soviet roots. Re: 🇷🇺passport.