«Спартак» заинтересовался защитником «Вердера»

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Вердера» Роберта Бауэра. Об этом в своем твиттере сообщает Стефано Конфорти.

I was told Spartak are strongly interested in a Bundesliga right back, who is a starter for his team and has Soviet roots. Re: 🇷🇺passport. — Stefano Conforti (@confortistefano) 19 июня 2017 г.

Отметим, что 22-летний футболист имеет немецко-казахстанское гражданство, но не исключена возможность, что в случае перехода Бауэра в «Спартак», он может получить российский паспорт.

Transfermarkt оценивает стоимость Бауэра в 3,5 миллиона евро. Действующий контракт защитника с «Вердером» рассчитан до 30 июня 2020 года.

Отметим, что в минувшем сезоне Роберт Бауэр провел за «Вердер» 27 матчей, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.

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