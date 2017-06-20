«Ахмат» обыграл «Карабах» в товарищеском матче благодаря голу Раванелли
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Товарищеский матч между грозненским «Ахматом» и
азербайджанским «Карабахом» завершился победой российского клуба. Итоговый счет
матча – 1:0 пользу «Ахмата».
Единственный мяч на 85-й минуте забил новичок команды
бразилец Раванелли.
Товарищеский матч
Кессен (Австрия)
«Карабах» (Агдам, Азербайджан) – «Ахмат» (Грозный, Россия) –
0:1
Гол: Раванелли, 85.
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