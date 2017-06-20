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«Ахмат» обыграл «Карабах» в товарищеском матче благодаря голу Раванелли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между грозненским «Ахматом» и азербайджанским «Карабахом» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 1:0  пользу «Ахмата».

Единственный мяч на 85-й минуте забил новичок команды бразилец Раванелли.

Товарищеский матч

Кессен (Австрия)

«Карабах» (Агдам, Азербайджан) – «Ахмат» (Грозный, Россия) – 0:1

Гол: Раванелли, 85.

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