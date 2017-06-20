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Иван Соловьев перешел в «Динамо СПб»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший полузащитник «Факела» Иван Соловьев стал игроком петербургского «Динамо».

Трансфер футболиста подтвердил спортивный директор клуба Андрей Орлов. Срок действия контракта – 2 года.

Напомним, ранее Соловьев расторг контракт с воронежским «Факелом», за который выступал с августа 2016 года. Полузащитник перешел в «Динамо СПб» на правах свободного агента.

До воронежского клуба 24-летний футболист играл в московском «Динамо», «Зените», «Амкаре» и финском «Лахти».

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