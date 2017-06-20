Федерер с победы стартовал на турнире в Галле
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарский теннисист Роджер Федерер
вышел во второй раунд турнира в немецком Галле, призовой фонд
которого превышает 1,8 миллиона евро.
В матче первого круга первый номер посева в двух сетах
переиграл японца Юити Сугиту – 6:3, 6:1. Соперники провели на корте 52 минуты.
В следующем круге
Федерер встретится с представителем Германии Мишей Зверевым,
который взял верх над словаком Лукашем Лацко.
Турнир АТР
Галле (Германия)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 2 050 265 долларов
Первый круг
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Сугита Ю. (Япония) - 6:3, 6:1
Место и дата
20 июня 18:30, , Онлайн-трансляция
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