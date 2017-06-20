Спортивный директор «Динамо СПб»: У Соловьева было непростое время после «Зенита», но, думаю, он вернется на свой уровень

Спортивный директор «Динамо СПб» Андрей Орлов подтвердил корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» подписание контракта с экс-полузащитником «Динамо» и «Зенита» Иваном Соловьевым.

- Срок контракта - два года. Соловьев уже сегодня отыграл один тайм в товарищеском матче против «Балтики». Два-три дня Иван улаживал свои дела с «Факелом», а потом из Воронежа приехал на машине в расположение команды. Поэтому ему дали отыграть только тайм. Он квалифицированный футболист. Мы на него рассчитываем.

- Ожидания от Соловьева большие?

- У нас есть объективная картина. В его карьере было непростое время после «Зенита», но думаю, он вернется на свой уровень. Это очень хорошее приобретение.

- Что имеете в виду, говоря о его уровне?

- Для нас важно, чтобы он стал лидером нашей команды и приносил пользу. Посмотрим, что будет дальше, - сказал Орлов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее Соловьев расторг контракт с воронежским «Факелом», за который выступал с августа 2016 года. Полузащитник перешел в «Динамо СПб» на правах свободного агента.

До воронежского клуба 24-летний футболист играл в московском «Динамо», «Зените», «Амкаре» и финском «Лахти».