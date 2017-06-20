В ФИФА вынесли предупреждение сборной Мексики за гомофобские скандирования болельщиков
Источник: Associated PressКомментарии
Сборная Мексики получила предупреждение от ФИФА за поведение
болельщиков во время матча Кубка конфедераций против сборной Португалии (2:2).
Об этом сообщает АР.
Сообщается, что мексиканские болельщики скандировали
оскорбительные и дискриминационные кричалки, в которых представители ФИФА
усмотрели гомофобию. В связи с этим сборной Мексики было вынесено официальное
предупреждение.
Напомним, 21 июня мексиканцы сыграют второй матч на турнире
против сборной Новой Зеландии. Начало в 21:00 по Москве.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически