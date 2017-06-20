В ФИФА вынесли предупреждение сборной Мексики за гомофобские скандирования болельщиков

Сборная Мексики получила предупреждение от ФИФА за поведение болельщиков во время матча Кубка конфедераций против сборной Португалии (2:2). Об этом сообщает АР.

Сообщается, что мексиканские болельщики скандировали оскорбительные и дискриминационные кричалки, в которых представители ФИФА усмотрели гомофобию. В связи с этим сборной Мексики было вынесено официальное предупреждение.

Напомним, 21 июня мексиканцы сыграют второй матч на турнире против сборной Новой Зеландии. Начало в 21:00 по Москве.