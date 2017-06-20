Российские шахматистки обыграли грузинок, шахматисты – белорусов
Женская сборная России по шахматам одолела команду Грузии
в четвертом туре командного чемпионата мира, который проходит в
Ханты-Мансийске.
Матч, состоявшийся во вторник,
завершился со счетом 2,5-1,5 в пользу россиянок. Александра Костенюк и
Екатерина Лагно обыграли Нану Дзагнидзе и Лейлу Джавахишвили соответственно,
Александра Горячкина сыграла вничью с Нино Бациашвили, а Валентина Гунина
уступила Беле Хотенашвили.
После четырех туров у женщин лидируют
сборные России и Украины, имеющие в активе по 7 очков каждая. На 2 очка отстает команда
Индии.
В мужском турнире российские
шахматисты нанесли поражение команде Белоруссии – 3-1. Ян Непомнящий и Максим
Матлаков одержали победы в своих партиях, а Петр Свидлер и Никита Витюгов
завершили поединки вничью.
В турнирной таблице у мужчин
лидерство делят команды России и Китая (по – 7 очков). На очко отстают сборные
Турции и Польши.
Турнир продлится до 27 июня.