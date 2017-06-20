Российские шахматистки обыграли грузинок, шахматисты – белорусов

Женская сборная России по шахматам одолела команду Грузии в четвертом туре командного чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске.



Матч, состоявшийся во вторник, завершился со счетом 2,5-1,5 в пользу россиянок. Александра Костенюк и Екатерина Лагно обыграли Нану Дзагнидзе и Лейлу Джавахишвили соответственно, Александра Горячкина сыграла вничью с Нино Бациашвили, а Валентина Гунина уступила Беле Хотенашвили.



После четырех туров у женщин лидируют сборные России и Украины, имеющие в активе по 7 очков каждая. На 2 очка отстает команда Индии.



В мужском турнире российские шахматисты нанесли поражение команде Белоруссии – 3-1. Ян Непомнящий и Максим Матлаков одержали победы в своих партиях, а Петр Свидлер и Никита Витюгов завершили поединки вничью.



В турнирной таблице у мужчин лидерство делят команды России и Китая (по – 7 очков). На очко отстают сборные Турции и Польши.



Турнир продлится до 27 июня.