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Российские шахматистки обыграли грузинок, шахматисты – белорусов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная России по шахматам одолела команду Грузии в четвертом туре командного чемпионата мира, который проходит в Ханты-Мансийске.

Матч, состоявшийся во вторник, завершился со счетом 2,5-1,5 в пользу россиянок. Александра Костенюк и Екатерина Лагно обыграли Нану Дзагнидзе и Лейлу Джавахишвили соответственно, Александра Горячкина сыграла вничью с Нино Бациашвили, а Валентина Гунина уступила Беле Хотенашвили.

После четырех туров у женщин лидируют сборные России и Украины, имеющие в активе по 7 очков каждая. На 2 очка отстает команда Индии.

В мужском турнире российские шахматисты нанесли поражение команде Белоруссии – 3-1. Ян Непомнящий и Максим Матлаков одержали победы в своих партиях, а Петр Свидлер и Никита Витюгов завершили поединки вничью.

В турнирной таблице у мужчин лидерство делят команды России и Китая (по – 7 очков). На очко отстают сборные Турции и Польши.

Турнир продлится до 27 июня.

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