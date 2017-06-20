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Первые матчи летнего сплита Лиги Претендентов состоятся 22 июня

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Riot Games сообщила подробности летнего сплита Лиги Претендентов.

Летний сплит начнется 22 июня. Все восемь команды встретятся друг с другом дважды. Четыре сильнейших коллектива попадут в плей-офф. Две команды, одержавшие победу в полуфинальных матчах, сразятся в Турнире Продвижения.

Участники турнира: Dragon Army, Team Empire, Elements Pro Gaming, Gambit Academy, Glafi, Team Just.ICE, Tricksters, Zoff Gaming.

Призовой фонд в 1 миллион рублей будет распределен следующим образом:

1-2 место - 400 000 рублей
1-2 место - 400 000 рублей
3-4 место - 100 000 рублей
3-4 место - 100 000 рублей

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