Первые матчи летнего сплита Лиги Претендентов состоятся 22 июня
Riot Games сообщила подробности летнего сплита Лиги Претендентов.
Летний сплит начнется 22 июня. Все восемь команды встретятся друг с другом дважды. Четыре сильнейших коллектива попадут в плей-офф. Две команды, одержавшие победу в полуфинальных матчах, сразятся в Турнире Продвижения.
Участники турнира: Dragon Army, Team Empire, Elements Pro Gaming, Gambit Academy, Glafi, Team Just.ICE, Tricksters, Zoff Gaming.
Призовой фонд в 1 миллион рублей будет распределен следующим образом:
1-2 место - 400 000 рублей
1-2 место - 400 000 рублей
3-4 место - 100 000 рублей
3-4 место - 100 000 рублей
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