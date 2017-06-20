Александр Бубнов: Сборной России не стоит бояться Португалии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.

- Португалия является фаворитом в матче против России. Но понятно, что не всякий фаворит выигрывает. В матче против сборной Мексики они выглядели очень неплохо.

Помимо Роналду, я бы выделил у Португалии Куарежму. Он в целом выглядел неплохо. Хотя, к португальцам есть вопросы по игре в обороне. Они выглядели не совсем надежно. Во всяком случае, стоит делать вывод, что нам нельзя бояться сборную Португалии. Нужно оказывать на них постоянное давление на своей половине поле, плюс активно прессинговать. Прессинг налажен в нашей команде. Если мы сможем выдержать такой темп игры, то у португальцев могут возникнуть проблемы.

Я думаю, что Россия не может играть продуктивно первым номером. Даже в игре против Новой Зеландии, где мы много владели мячом, мы не очень хорошо им распоряжались, - рассказал Бубнов в эфире «Спорт FM».

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова сыграют с Португалией 21 июня. В заключительной встрече группового этапа 24 июня российская команда сыграет со сборной Мексики.