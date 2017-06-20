Александр Бубнов: Мой фаворит на Кубке конфедераций – это сборная Чили

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал фаворита Кубка конфедераций по футболу 2017 года.

- Если судить о том, что мы видели в первом туре Кубка конфедераций, то лучшее впечатление пока оставила сборная Чили. Конечно, многие выходят играть с мотивацией, но к ней нужно ещё иметь и мастерство.

Я смотрел игры сборной Германии с Австралией и товарищескую встречу с Данией. По этим матчам можно сделать вывод, что у них большие проблемы с линией обороны. У Чили и Мексики таких проблем нет. По этим играм, что я видел, мой фаворит - это сборная Чили, - рассказал Бубнов в эфире «Спорт FM».

Напомним, что в первом своем матче на турнире сборная Чили переиграла сборную Камеруна со счетом 2:0.