Вавринка проиграл Лопесу на старте турнира в Лондоне

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог преодолеть барьер первого круга на турнире в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.



Во вторник второй номер посева в двух партиях со счетом 6:7 (4:7), 5:7 проиграл испанцу Фелисиано Лопесу. Поединок продолжался почти полтора часа.



Следующим оппонентом Лопеса будет пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию француз Жереми Шарди, который взял верх над британцем Лиамом Броуди.



Турнир АТР

Лондон (Великобритания)

Покрытие: трава

Призовой фонд: 1836660 евро

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария) - Фелисиано Лопес (Испания) - 6:7 (4:7), 5:7.