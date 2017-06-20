Вавринка проиграл Лопесу на старте турнира в Лондоне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка не
смог преодолеть барьер первого круга на турнире в
Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.
Во вторник второй номер посева в двух партиях со счетом 6:7
(4:7), 5:7 проиграл испанцу Фелисиано Лопесу. Поединок продолжался почти полтора часа.
Следующим оппонентом Лопеса будет
пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию француз Жереми Шарди,
который взял верх над британцем Лиамом Броуди.
Турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 1836660 евро
Первый круг
Стэн Вавринка (Швейцария) - Фелисиано Лопес (Испания) - 6:7 (4:7), 5:7.
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