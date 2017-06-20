Виталий Мутко: На Кубке конфедераций хорошая посещаемость – вы это сами знаете

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, как стоит относиться к неполной заполняемости трибун на матчах группового этапа Кубка конфедераций.

- Нормально обстоят дела – мы же не ставим себе целью делать на каждой игре абсолютные аншлаги – это первое. Второе – билетная программа полностью находится в руках ФИФА. Ценовая политика, билетная политика – у ФИФА она такая. На мой взгляд ее можно скорректировать в сторону внутреннего спроса. Если мы знаем, что Кубок конфедераций посещает на 90% население страны-хозяйки – надо из этого исходить. Если добавить сюда поклонников стран, которые играют, а на чемпионате мира – это 50-60% от вместимости трибун, у нас будет полный аншлаг. На самом деле посещаемость хорошая – вы это знаете лучше меня. Мы сделали достаточно много, чтобы болельщики посетили матчи. Взять хотя бы бесплатный проезд между городами. В какой стране мира это еще есть? Это немножко экономит деньги рядового болельщика. Он может из Москвы бесплатно приехать в Казань и вернуться в Москву в тот же день после игры. Он не тратит деньги на перелеты, на проживание – он может эти деньги потратить на покупку билетов. Внутри городов проезд тоже бесплатный – мы все это сделали для обладателей билетов и паспорта болельщика. В целом ФИФА устраивает посещаемость матчей.

Напомним, что первым матчем, на который билеты были распроданы полностью, станет игра между сборными России и Португалии, которая стартует в среду в 18:00.