Виталий Мутко: Будогосский консервативных взглядов, но не он принимает решения
Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко
рассказал, как обстоят дела с внедрением системы видео-рефери в мировом футболе
и в чемпионате России, несмотря на сопротивление со стороны главы судейского
департамента Андрея Будогосского.
- Ваш подчиненный,
Будогосский, сказал, что он против введения видео-арбитров.
- Он – председатель департамента судейства – человек консервативных
взглядов. Он не принимает решения. За судейство отвечает национальная
федерация, а департамент судейства – это орган, который исполняет решения. Если
будут приняты соответствующие решения – он будет их исполнять. Но, в принципе,
как методолог, как человек, который долгие годы занимался созданием
организационных документов в системе, он имеет право на свою точку зрения, как
и любой другой человек. Надо еще, чтобы одобрили этот эксперимент.
- Судя по настрою
Инфантино, – система будет одобрена.
- К
этому все идет. Большинство футболистов поддерживает – только несколько
высказались против. Всем нравится эта система. Она более объективна и дает
результат.