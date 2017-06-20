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Виталий Мутко: Будогосский консервативных взглядов, но не он принимает решения

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, как обстоят дела с внедрением системы видео-рефери в мировом футболе и в чемпионате России, несмотря на сопротивление со стороны главы судейского департамента Андрея Будогосского.

- Ваш подчиненный, Будогосский, сказал, что он против введения видео-арбитров.

- Он – председатель департамента судейства – человек консервативных взглядов. Он не принимает решения. За судейство отвечает национальная федерация, а департамент судейства – это орган, который исполняет решения. Если будут приняты соответствующие решения – он будет их исполнять. Но, в принципе, как методолог, как человек, который долгие годы занимался созданием организационных документов в системе, он имеет право на свою точку зрения, как и любой другой человек. Надо еще, чтобы одобрили этот эксперимент.

- Судя по настрою Инфантино, – система будет одобрена.

- К этому все идет. Большинство футболистов поддерживает – только несколько высказались против. Всем нравится эта система. Она более объективна и дает результат.    

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