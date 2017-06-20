Сербия и Македония сыграли вничью на молодежном чемпионате Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура молодежного чемпионата
Европы между сборными Сербии и Македонии завершился вничью. Итоговый счет матча
– 2:2.
В составе сербов отличились Мият Гачинович и
Урош Джурджевич. У македонцев забивали Энис Барди (с пенальти) и Никола
Джорджев.
После двух матчей команды делят
третье-четвертое места, имея в активе по одному очку. Позже состоится матч
сборных Испании и Португалии, в активе у которых по три очка.
Молодежный чемпионат мира
Быдгощ (Польша)
Группа В
2-й тур
Сербия – Македония – 2:2
Голы: Гачинович, 24, Джурджевич, 90 – Барди,
64, с пенальти, Джорджев, 83.
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