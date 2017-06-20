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Минимальная стоимость абонементов на матчи «Локомотива» – 3 тысячи рублей

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Самые дешевые абонементы на матчи московского «Локомотива» в сезоне-2017/18 стоят 3 тысячи рублей, сообщает официальный сайт железнодорожников.

По минимальной цене можно купить абонементы на все сектора Южной трибуны. В прошлом сезоне стоимость таких сезонных билетов составляла 3,5 тысячи рублей. Самый дорогой абонемент на матчи железнодорожников можно купить в сектор VIP Diamond — его стоимость также снижена и составит 100 тысяч рублей (против 120 тысяч в прошлом сезоне).

В семейный сектор стадиона в Черкизово для взрослых цена за абонемент — 15 тысяч рублей. Дети до 6 лет посещают матчи бесплатно без права занятия места. Отдельный детский абонемент на любой сектор можно приобрести со скидкой 50%.

Для владельцев абонементов на сезон-2016/17 будет действовать традиционная скидка в 10% на приобретение нового абонемента. Также предусмотрены программы скидок для многодетных родителей, студентов и пенсионеров.

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