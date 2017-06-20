Южный одолел Карловича на старте турнира в Галле
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Михаил Южный пробился во второй круг турнира
в немецком Галле, призовой
фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.
Южный в первом круге обыграл хорвата
Иво Карловича – 6:3, 7:6 (8:6). Матч продолжался 1 час 26 минут.
Во втором круге россиянин встретится
со своим соотечественником Андреем Рублевым.
Турнир АТР
Галле (Германия)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 2 050 265 долларов
Первый круг
Матч
Карлович И. (Хорватия) - Южный М. (Россия) - 3:6, 6:7
Место и дата
20 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
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