Александр Тарханов: Мы договорились о переходе Портнягина в «Урал»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что екатеринбургский клуб достиг договоренности о переходе форварда «Локомотива» Игоря Портнягина.

- Контрактными делами я не занимаюсь, но могу сказать, что мы уже договорились о переходе Портнягина в «Урал». Игорь очень хорошо проявлял себя в «Рубине». В «Локомотиве» у него была травма, но он уже залечил ее, работал в общей группе «Локомотива». Это хороший нападающий, теперь ставку в атаке будем делать на Портнягина и Владимира Ильина, - передает слова Тарханова «Р-Спорт».

Напомним, что 28-летний нападающий в минувшем сезоне РФПЛ провел всего 6 игры в составе «Локомотива».

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