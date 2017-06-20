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Маррэй проиграл в первом круге турнира в Лондоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Шотландский теннисист Энди Маррэй потерпел неожиданное поражение на старте турнира в Лондоне, имеющим призовой фонд более 1,8 миллиона евро.

Во вторник шотландец уступил 90-му номеру рейтинга ATP австралийцу Джордану Томпсону со счетом 6:7 (4:7), 2:6. Поединок продолжался 1 час 43 минуты.

В следующем круге Томпсон сыграет с американцем Сэмом Куэрри, который оказался сильнее британца Кэмерона Норри.

Турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 1836660 евро
Первый круг

Энли Маррэй (Великобритания) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:7 (4:7), 2:6.

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