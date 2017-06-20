Маррэй проиграл в первом круге турнира в Лондоне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Шотландский
теннисист Энди Маррэй потерпел неожиданное поражение на старте турнира в
Лондоне, имеющим призовой фонд более 1,8 миллиона евро.
Во вторник шотландец уступил 90-му
номеру рейтинга ATP австралийцу Джордану Томпсону со счетом 6:7 (4:7), 2:6.
Поединок продолжался 1 час
43 минуты.
В следующем круге Томпсон сыграет с
американцем Сэмом Куэрри, который оказался сильнее британца Кэмерона Норри.
Турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 1836660 евро
Первый круг
Энли Маррэй (Великобритания) – Джордан Томпсон (Австралия) – 6:7 (4:7), 2:6.
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