Клим Костин: Я хочу играть в Америке, но если вернусь в Россию, то обязательно «Динамо»

Российский нападающий Клим Костин рассказал о своем желании играть в Национальной хоккейной лиге.

- Я хочу играть в Америке. Мне здесь очень понравилось. Надо пробиваться наверх. Очень благодарен «Динамо» за огромную помощь. За то, что дали почувствовать, что такое КХЛ. Надеюсь, меня поймут и поддержат. И если я вернусь однажды в Россию, то это обязательно будет «Динамо», - передает слова Костина официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в рейтинге проспектов, который представило Центральное скаутское бюро НХЛ, Костин занимает первое место среди европейских полевых игроков.

Драфт НХЛ 2017 года пройдет в United Center в Чикаго. Первый раунд состоится 24 июня (2:00 мск), а раунды со второго по девятый - 24 июня (17:00 мск).