Зобнин продлил контракт со «Спартаком», Базелюк перешел в «Анжи», «Зенит» работает над трансфером Маноласа. Главные новости дня

Далер Кузяев: С Манчини очень интересно. Много работаем над тактикой, он все нам разжевывает

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от работы с Роберто Манчини, а также рассказал о конкуренции в петербургском клубе.