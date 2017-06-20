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Зобнин продлил контракт со «Спартаком», Базелюк перешел в «Анжи», «Зенит» работает над трансфером Маноласа. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Травмированный Роман Зобнин продлил контракт со «Спартаком»

2. «Анжи» арендовал Константина Базелюка из ЦСКА.

3. «Зенит» готов платить Костасу Маноласу пять миллионов евро в год.

4. «Ахмат» объявил о подписании бразильца Раванелли.

5. Сербия и Македония сыграли вничью в матче молодежного чемпионата Европы.

Текст дня: «Смолов – просто зверь!» Взгляд из Португалии на матч с Россией


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