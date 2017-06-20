Клим Костин: Очень хочу стать первым, кто заиграет в НХЛ из этого драфта

Российский нападающий Клим Костин рассказал, что для него не сильно важен номер, под которым его выберут на предстоящем драфте НХЛ.

- Какой игрок ближе по прототипу? Я не люблю никого ни с кем сравнивать. И уж конечно, нельзя скопировать Лайне. Но мне нравится, как он играет в НХЛ. Как спокоен в свои 18 лет. Я наблюдаю за всеми молодыми лидерами - Макдэвидом, Мэттьюзом. Пытаюсь подсмотреть у них что-то лучшее, чтобы добавить к своей игре.

Я просто хочу попасть в хорошую команду, в которой буду прогрессировать, - признается Костин. - Чтобы коллектив был крепкий, как семья, без разногласий. И мне помогали бы, тянули в НХЛ. Чтобы была поддержка на тренировках и в матча.

Я очень хочу стать первым, кто заиграет в НХЛ из этого драфта. Это у меня сейчас - цель номер. Дай бог Нолану Патрику удачи. Он - хороший игрок и парень. Но я мечтаю выстрелить первым, - передает слова Костина официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в рейтинге проспектов, который представило Центральное скаутское бюро НХЛ, Костин занимает первое место среди европейских полевых игроков.

Драфт НХЛ 2017 года пройдет в United Center в Чикаго. Первый раунд состоится 24 июня (2:00 мск), а раунды со второго по девятый - 24 июня (17:00 мск).