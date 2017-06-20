Тищенко, Хамуков, Мамедов и Гаджимагомедов вышли в 1/4 финала ЧЕ
Российские боксеры Евгений Тищенко,
Петр Хамуков, Габил Мамедов, Муслим Гаджимагомедов во вторник преодолели
предварительный раунд в своих весовых категориях и вышли в четвертьфинал
чемпионата Европы, который продолжается в украинском Харькове.
В 1/8 финала Тищенко, выступающий в
весовой категории до 91 кг, победил армянина Нарека Манасяна, Хамуков (до 75
кг) нанес поражение Эдину Авдичу из Австрии, Мамедов (до 60 кг) оказался
сильнее датчанина Фредерика Йенсена, а Гаджимагомедов (до 81 кг) одолел
голландца Петера Мулленберга.
В четвертьфинале Тищенко сразится с
венгром Адамом Хамори, Хамуков встретится с украинцем Александром Хижняком,
Мамедов сойдется с армянином Кареном Тонаканяном, Гаджимагомедов проведет бой с
англичанином Томасом Хартом.
Выход в восьмерку сильнейших дает боксерам путевку на чемпионат мира, который пройдет с 25 августа по 3 сентября в немецком Гамбурге.