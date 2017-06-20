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Тищенко, Хамуков, Мамедов и Гаджимагомедов вышли в 1/4 финала ЧЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские боксеры Евгений Тищенко, Петр Хамуков, Габил Мамедов, Муслим Гаджимагомедов во вторник преодолели предварительный раунд в своих весовых категориях и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, который продолжается в украинском Харькове.

В 1/8 финала Тищенко, выступающий в весовой категории до 91 кг, победил армянина Нарека Манасяна, Хамуков (до 75 кг) нанес поражение Эдину Авдичу из Австрии, Мамедов (до 60 кг) оказался сильнее датчанина Фредерика Йенсена, а Гаджимагомедов (до 81 кг) одолел голландца Петера Мулленберга.

В четвертьфинале Тищенко сразится с венгром Адамом Хамори, Хамуков встретится с украинцем Александром Хижняком, Мамедов сойдется с армянином Кареном Тонаканяном, Гаджимагомедов проведет бой с англичанином Томасом Хартом.

Выход в восьмерку сильнейших дает боксерам путевку на чемпионат мира, который пройдет с 25 августа по 3 сентября в немецком Гамбурге.

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