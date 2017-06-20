Кержаков встретился с вице-президентом «Монако» Васильевым
Источник: InstagramКомментарии
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выложил фото с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым на своей странице в Instagram.
- Обсудили чемпионство «Монако», - сообщил Кержаков под фотографией.
Напомним, в сезоне-2016/17 «Монако» стал чемпионом Франции.
Александр Кержаков в прошедшем сезоне сыграл за «Зенит» 18 матчей и забил два гола. Контракт нападающего с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2017 года.
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