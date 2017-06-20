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Кержаков встретился с вице-президентом «Монако» Васильевым

Источник:  InstagramКомментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков выложил фото с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым на своей странице в Instagram.

- Обсудили чемпионство «Монако», - сообщил Кержаков под фотографией.

Обсудили чемпионство "Монако" 😜 #монако #встреча #интрига #football #monaco

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Напомним, в сезоне-2016/17 «Монако» стал чемпионом Франции.

Александр Кержаков в прошедшем сезоне сыграл за «Зенит» 18 матчей и забил два гола. Контракт нападающего с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2017 года.

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