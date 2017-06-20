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Единая лига ВТБ может вернуться к формату «Финала четырех»

Источник:  «Известия»Комментарии

Чемпион Единой лиги ВТБ может снова определяться по итогам «Финала четырех», сообщают «Известия».

Единая лига ВТБ использовала этот формат на протяжении четырех лет. Три раза при этом победителем становился ЦСКА (включая победу в промокубке-2008) и один раз – «Химки».

По словам президента Лиги ВТБ Сергея Кущенко, пока у идеи смены формата есть и сторонники, и противники.

«В течение недели мы определимся, выносить этот вопрос на совет лиги или нет», – сказал Кущенко.

Напомним, с 2013 года Единая лига проводит полноценный плей-офф с финальной серией.

В минувшем сезоне чемпион лиги ЦСКА не потерпел ни одного поражения в плей-офф.

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