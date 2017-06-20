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Сборная России обыграла австралийцев в суперфинале Мировой лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России по водному поло уверенно обыграла австралийцев в суперфинале Мировой лиги, который во вторник стартовал в подмосковной Рузе.

Сборная России выиграла свой первый матч соревнований со счетом 11:5 (2:2, 2:1, 4:1, 3:1).

В группе В, кроме россиян и австралийцев, также играют команды Хорватии и Японии. Хорваты, победившие во вторник японцев, станут следующими соперниками российской команды. Матч пройдет 21 июня.

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