Кайл Лэндри: В Петербурге произошли лучшие моменты моей жизни

Центровой Кайл Лэндри на своей странице в Instagram попрощался с «Зенитом».

- Сегодня очень грустный день для меня и моей семьи. Мы узнали, что мы не вернемся в «Зенит». Хочу сказать спасибо всем, кто помог сделать эти три года в Санкт-Петербурге такими удивительными. Спасибо руководству и тренерскому штабу за то, что вы всегда верили в меня и предоставляли мне такую ​​удивительную возможность. Спасибо всем поклонникам, которые нас поддерживали. Мне жаль, что в этом году мы не достигли нашей цели. Но я все еще думаю, что это был потрясающий сезон, когда нам удалось установить победную серию в Единой Лиге ВТБ. Спасибо всем товарищам по команде, с которыми я играл годами. Я бы не был так удачлив без таких замечательных одноклубников. Я желаю всем всего наилучшего в будущем. И, конечно же, спасибо моей семье. Санкт-Петербург всегда будет для меня особенным, так как здесь произошли лучшие моменты моей жизни. Я женился, а затем родились Николай и Саша. Нам грустно уходить, но мы также рады узнать, что нас ждет в будущем. Еще раз спасибо всем, - написал Лэндри в Instagram.

Напомним, ранее «Зенит» на официальном сайте объявил об истечении контракта с канадским баскетболистом.

В сезоне-2016/17 Лэндри провел 30 игр в Лиге ВТБ, набирая 10,9 очка, совершая 4,7 подбора и отдавая 1,5 передачи. В Еврокубке 31-летний игрок принял участие в 16 матчах, в среднем набирая 9.6 очка, делая 4.8 подбора, и отдавая 1.2 передачи.

Ранее «Зенит» объявил об уходе Яниса Тиммы, Райана Тулсона, Тревора Мбакве, Аарона Уайта, Евгения Войтюка и Александра Разумова.