Моуринью не хочет видеть Роналду в «МЮ»
Источник: MarcaКомментарии
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступает
против возвращения в команду нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
Об этом сообщают португальские СМИ.
Как информирует Marca, Моуринью
смущают ряд факторов. Это возраст игрока (32 года), высокая трансферная
стоимость (200 миллионов евро) и высокая зарплата (около 25 миллионов евро в
год). Кроме того, у Роналду и Моуринью были проблемы в отношениях во время
совместной работы в «Реале». Не исключено, что это также повлияло на решение
Моуринью.
В прошедшем сезоне 32-летний Криштиану Роналду провел 46
матчей за «Реал» и забил 42 мяча при 12 голевых передачах. Ранее сообщалось,
что он хочет покинуть команду.
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