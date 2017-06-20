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Куличкова уступила Мугурусе в первом круге турнира в Бирмингеме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Елизавета Куличкова уступила в первом круге турнира в английском Бирмингеме, призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.

Во вторник российская теннисистка со счетом 3:6, 6:3, 4:6 проиграла шестой ракетке турнира испанке Гарбинье Мугурусе. Поединок продолжался почти два часа.

В следующем круге Мугуруса сыграет с американкой Элисон Риске, которая взяла верх над хорваткой Донной Векич.

Турнир WTA
Бирмингем (Англия)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 819940 долларов
Первый круг

Елизавета Куличкова (Россия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3:6, 6:3, 4:6.

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