Куличкова уступила Мугурусе в первом круге турнира в Бирмингеме
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Елизавета Куличкова уступила в первом круге турнира в английском
Бирмингеме, призовой фонд которого превышает 800 тысяч долларов.
Во вторник российская теннисистка со счетом 3:6, 6:3, 4:6
проиграла шестой ракетке турнира испанке Гарбинье Мугурусе. Поединок
продолжался почти два часа.
В следующем круге Мугуруса сыграет с американкой
Элисон Риске, которая взяла верх над хорваткой Донной Векич.
Турнир WTA
Бирмингем (Англия)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 819940 долларов
Первый круг
Елизавета
Куличкова (Россия) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3:6, 6:3, 4:6.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически