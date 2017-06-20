Куличкова уступила Мугурусе в первом круге турнира в Бирмингеме

Леся Цуренко: Мне очень нравится турнир в Хертогенбоше, приезжаю сюда почти каждый год

37-я ракетка мира Леся Цуренко прокомментировала победу над Кристиной Младенович из Франции (6:3, 6:1) в полуфинале турнира WTA Ricoh Open в Хертогенбоше.