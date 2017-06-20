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На чемпионате Европы по боксу усилят меры безопасности во время встреч российских боксеров с украинскими

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

На чемпионате Европы в Харькове планируется усилить меры безопасности во избежание конфликтов между болельщиками.

В категории до 75 килограмм в Харькове встретятся россиянин Петр Хамуков и украинец Александр Хижняк, а в категории до 49 килограмм – представитель России Василий Егоров и украинец Назар Куротчин.

Напомним, ранее Петр Хамуков обеспечил себе попадание на чемпионат мира, победив в 1/8 финала европейского первенства австрийца Эдина Авдича.

Чемпионат Европы проходит в Харькове с 16 по 24 июня.

Чемпионат мира состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября. 

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