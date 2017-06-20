На чемпионате Европы по боксу усилят меры безопасности во время встреч российских боксеров с украинскими
На чемпионате Европы в Харькове планируется усилить меры безопасности во избежание конфликтов между болельщиками.
В категории до 75 килограмм в Харькове встретятся россиянин Петр Хамуков и украинец Александр Хижняк, а в категории до 49 килограмм – представитель России Василий Егоров и украинец Назар Куротчин.
Напомним, ранее Петр Хамуков обеспечил себе попадание на чемпионат мира, победив в 1/8 финала европейского первенства австрийца Эдина Авдича.
Чемпионат Европы проходит в Харькове с 16 по 24 июня.
Чемпионат мира состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
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