На чемпионате Европы по боксу усилят меры безопасности во время встреч российских боксеров с украинскими

На чемпионате Европы в Харькове планируется усилить меры безопасности во избежание конфликтов между болельщиками.

В категории до 75 килограмм в Харькове встретятся россиянин Петр Хамуков и украинец Александр Хижняк, а в категории до 49 килограмм – представитель России Василий Егоров и украинец Назар Куротчин.

Напомним, ранее Петр Хамуков обеспечил себе попадание на чемпионат мира, победив в 1/8 финала европейского первенства австрийца Эдина Авдича.

Чемпионат Европы проходит в Харькове с 16 по 24 июня.

Чемпионат мира состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.