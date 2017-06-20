Сергей Шляпников: Ковалев, несмотря на травму, поедет на «Финал шести» Мировой лиги

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников сообщил, что капитан национальной команды связующий Дмитрий Ковалев поедет на «Финал шести» Мировой лиги, несмотря на травму, но после турнира ему нужно будет заняться здоровьем.



«Травмы мешают нам реализовать в Мировой лиге весь тот потенциал, который мы имеем сейчас. Надеемся, что к «Финалу шести» успеет восстановиться Денис Бирюков. Дмитрий Ковалев не может играть даже два матча подряд, потому что травма сильно беспокоит. У Ковалева проблема с ногой, с суставом, ее надо решать. На «Финал шести» он поедет. После него ему надо будет заняться своим здоровьем», - приводит «Р-Спорт» слова Шляпникова.



Мужская сборная России по итогам группового этапа Мировой лиги пробилась в «Финал шести», который пройдет в бразильской Куритибе 4-8 июля. Помимо россиян в турнире также сыграют сборные Бразилии, Франции, Сербии, Канады и США.