«Зальцбург» и «РБ Лейпциг» получили разрешение сыграть в Лиге чемпионов
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Австрийский «Зальцбург» и немецкий «РБ «Лейпциг» допущены к
участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт
УЕФА.
Арбитражная палата Инстанции УЕФА по
финансовому контролю клубов (ИФКК) приняла решение допустить оба клуба к участию в Лиге
чемпионов УЕФА-2017/18, поскольку не усмотрела нарушения статьи 5 (о чистоте
конкуренции) регламента турнира. Ранее сообщалось, что оба клуба могут быть исключены из
турнира из-за общего владельца – концерна «Ред Булл».
Также
сообщается, что ИИФК продолжит следить за обоими клубами, чтобы гарантировать
соблюдение чистоты конкуренции.
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