«Зальцбург» и «РБ Лейпциг» получили разрешение сыграть в Лиге чемпионов

Австрийский «Зальцбург» и немецкий «РБ «Лейпциг» допущены к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Арбитражная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) приняла решение допустить оба клуба к участию в Лиге чемпионов УЕФА-2017/18, поскольку не усмотрела нарушения статьи 5 (о чистоте конкуренции) регламента турнира. Ранее сообщалось, что оба клуба могут быть исключены из турнира из-за общего владельца – концерна «Ред Булл».

Также сообщается, что ИИФК продолжит следить за обоими клубами, чтобы гарантировать соблюдение чистоты конкуренции.