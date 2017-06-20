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«Зальцбург» и «РБ Лейпциг» получили разрешение сыграть в Лиге чемпионов

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Австрийский «Зальцбург» и немецкий «РБ «Лейпциг» допущены к участию в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Арбитражная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) приняла решение допустить оба клуба к участию в Лиге чемпионов УЕФА-2017/18, поскольку не усмотрела нарушения статьи 5 (о чистоте конкуренции) регламента турнира. Ранее сообщалось, что оба клуба могут быть исключены из турнира из-за общего владельца – концерна «Ред Булл».

Также сообщается, что ИИФК продолжит следить за обоими клубами, чтобы гарантировать соблюдение чистоты конкуренции. 

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