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Коти Кларк перешел в «Автодор»

Источник:  БК «Автодор»Комментарии

Саратовский «Автодор» на своем официальном сайте объявил о подписании американского форварда Коти Кларка.

Соглашение с 24-летним американцем, имеющим опыт игры в НБА за «Бостон», рассчитано на сезон-2017/18.

В минувшем сезоне Кларк выступал за казанский УНИКС, в составе которого провел 19 игр в Единой лиге ВТБ со средними показателями за матч 9,4 очка, 6,1 подбора и 1,4 передачи. Затем он подписал контракт с клубом «Капитанес де Аресибо» из Пуэрто-Рико.

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