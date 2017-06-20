Коти Кларк перешел в «Автодор»
Источник: БК «Автодор»Комментарии
Саратовский
«Автодор» на своем официальном сайте объявил о подписании американского
форварда Коти Кларка.
Соглашение с
24-летним американцем, имеющим опыт игры в НБА за «Бостон»,
рассчитано на сезон-2017/18.
В минувшем сезоне Кларк выступал за казанский УНИКС, в составе которого провел 19 игр в Единой лиге ВТБ со средними показателями за матч 9,4 очка, 6,1 подбора и 1,4 передачи. Затем он подписал контракт с клубом «Капитанес де Аресибо» из Пуэрто-Рико.
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