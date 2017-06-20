Коти Кларк перешел в «Автодор»

Саратовский «Автодор» на своем официальном сайте объявил о подписании американского форварда Коти Кларка.



Соглашение с 24-летним американцем, имеющим опыт игры в НБА за «Бостон», рассчитано на сезон-2017/18.



В минувшем сезоне Кларк выступал за казанский УНИКС, в составе которого провел 19 игр в Единой лиге ВТБ со средними показателями за матч 9,4 очка, 6,1 подбора и 1,4 передачи. Затем он подписал контракт с клубом «Капитанес де Аресибо» из Пуэрто-Рико.