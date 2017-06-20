Даниэл Алвес близок к переходу в «Манчестер Сити»
Источник: Goal.comКомментарии
Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес может в
ближайшее время стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает Goal.com.
Сообщается, что бразилец уже согласовал
двухлетний контракт с «Манчестер Сити». Теперь осталось договориться о переходе
с «Ювентусом». Сегодня Алвес должен был провести переговоры со своим нынешним клубом.
В прошедшем сезоне 34-летний Даниэл Алвес
провел 33 матча за «Ювентус» и забил шесть мячей при семи голевых передачах.
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