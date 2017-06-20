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Даниэл Алвес близок к переходу в «Манчестер Сити»

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес может в ближайшее время стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает Goal.com.

Сообщается, что бразилец уже согласовал двухлетний контракт с «Манчестер Сити». Теперь осталось договориться о переходе с «Ювентусом». Сегодня Алвес должен был провести переговоры со своим нынешним клубом.

В прошедшем сезоне 34-летний Даниэл Алвес провел 33 матча за «Ювентус» и забил шесть мячей при семи голевых передачах.

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