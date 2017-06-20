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Чжоу «bLink» Ян и Ли «iceice» Пэн создали новую команду

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Бывшие игроки Wings Gaming Чжоу «bLink» Ян и Ли «iceice» Пэн создали новый коллектив под тегом Team Dango.

В состав также вошли Янг «END» Пу, ранее выступавший за Vici Gaming, Чэнь «Xz» Цзэчжи из LGD Gaming и Мэн «Mrrr» Жуй, игравший в Newbee Young. Бывший игрок TongFu.OB Чэнь «Zhou» Яо займет роль запасного игрока.

Коллектив примет участие в открытой квалификации к The International 2017. Матчи начнутся 22 июня.

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