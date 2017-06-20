Полузащитник «Анжи» Хадарцев выбыл на десять дней из-за травмы
Полузащитник «Анжи» Батраз Хадарцев выбыл на
десять дней из-за повреждения. Об этом сообщил врач команды Хаджимурад Хизроев.
«Все футболисты, включая новичков команды,
удачно прошли углубленное обследование. Например, функциональное тестирование
или как его называют - тредмил-тест - это исследование, которое проводится на
беговой дорожке и велотренажере в условиях максимальных нагрузок. Так вот оно
показало, что у всех футболистов достаточно высокое функциональное состояние.
Жаль только, что в последний день первого сбора
травму получил Хадарцев, у него растяжение связок голеностопного сустава.
Батраз пропустит порядка десяти дней. Небольшое повреждение у Мусалова,
словенский сбор он начнет с индивидуальной подготовки и через несколько дней
присоединится к общей группе», - цитирует Хирзоева официальный сайт «Анжи».