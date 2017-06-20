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Полузащитник «Анжи» Хадарцев выбыл на десять дней из-за травмы

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Полузащитник «Анжи» Батраз Хадарцев выбыл на десять дней из-за повреждения. Об этом сообщил врач команды Хаджимурад Хизроев.

«Все футболисты, включая новичков команды, удачно прошли углубленное обследование. Например, функциональное тестирование или как его называют - тредмил-тест - это исследование, которое проводится на беговой дорожке и велотренажере в условиях максимальных нагрузок. Так вот оно показало, что у всех футболистов достаточно высокое функциональное состояние.

Жаль только, что в последний день первого сбора травму получил Хадарцев, у него растяжение связок голеностопного сустава. Батраз пропустит порядка десяти дней. Небольшое повреждение у Мусалова, словенский сбор он начнет с индивидуальной подготовки и через несколько дней присоединится к общей группе», - цитирует Хирзоева официальный сайт «Анжи».

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