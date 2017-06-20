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Медведев вышел во второй круг турнира в Лондоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.

Во вторник российский теннисист в трех сетах сломил сопротивление француза Николя Маю – 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 8 минут. Ранее соперники ни разу не встречались на корте.

В следующем круге Медведев сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом, который взял верх над третьей ракеткой турнира канадцем Милошем Раоничем.

Турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 1836660 евро
Первый круг

Даниил Медведев (Россия) – Николя Маю (Франция) - 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.

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