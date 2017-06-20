Медведев вышел во второй круг турнира в Лондоне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в
Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 миллиона евро.
Во вторник российский теннисист в трех сетах сломил сопротивление
француза Николя Маю – 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 8 минут.
Ранее соперники ни разу не встречались на корте.
В следующем круге Медведев сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом,
который взял верх над третьей ракеткой турнира канадцем Милошем Раоничем.
Турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 1836660 евро
Первый круг
Даниил Медведев (Россия) – Николя Маю (Франция) - 6:7 (3:7), 6:4, 6:4.
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