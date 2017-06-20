Сергей Шляпников: Власов, скорее всего, пропустит «Финал шести» Мировой лиги
Главный тренер мужской сборной
России Сергей Шляпников сообщил, что игрок национальной команды Илья Власов,
скорее всего, пропустит «Финал шести» Мировой лиги из-за травмы.
«Травму у нас получил Власов,
который наверняка не сможет поехать на «Финал шести» Мировой лиги. У него
надрыв, он сейчас в гипсе, предварительно ему понадобится три недели (для
восстановления). Форсировать его восстановление мы не будем, здоровье игроков
важнее. Нам важнее получить его здоровым к чемпионату Европы. Тем не менее
Власов завтра пройдет еще одно обследование, после чего будет окончательно ясен
его диагноз», - приводит «Р-Спорт» слова Шляпникова.
Мужская сборная России по итогам группового этапа Мировой лиги пробилась в «Финал шести», который пройдет в бразильской Куритибе 4-8 июля. Власов получил травму ноги 15 июня в матче против команды Польши (3-0).