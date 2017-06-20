Сергей Шляпников: Власов, скорее всего, пропустит «Финал шести» Мировой лиги

Главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников сообщил, что игрок национальной команды Илья Власов, скорее всего, пропустит «Финал шести» Мировой лиги из-за травмы.



«Травму у нас получил Власов, который наверняка не сможет поехать на «Финал шести» Мировой лиги. У него надрыв, он сейчас в гипсе, предварительно ему понадобится три недели (для восстановления). Форсировать его восстановление мы не будем, здоровье игроков важнее. Нам важнее получить его здоровым к чемпионату Европы. Тем не менее Власов завтра пройдет еще одно обследование, после чего будет окончательно ясен его диагноз», - приводит «Р-Спорт» слова Шляпникова.



Мужская сборная России по итогам группового этапа Мировой лиги пробилась в «Финал шести», который пройдет в бразильской Куритибе 4-8 июля. Власов получил травму ноги 15 июня в матче против команды Польши (3-0).