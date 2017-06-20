Россия уступила Греции в 1/8 финала женского Евробаскета
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу
между сборными России и Греции завершился победой греческой команды. Итоговый
счет матча – 62:58 в пользу сборной Греции.
В составе российской команды самой
результативной стала Марина Вадеева, которая набрала 18 очков. У сборной Греции
24 очка набрала Стильяни Калициду.
В 1/4 финала сборная Греции сыграет со сборной
Турции.
Чемпионат Европы по баскетболу
Женщины
Прага (Чехия)
1/8 финала
Россия- Греция – 58:62
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