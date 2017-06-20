«Хоффенхайм» подписал Нортвейта
Немецкий
«Хоффенхайм» подписал контракт с норвежским
полузащитником Ховардом Нортвейтом, сообщает официальный сайт клуба бундеслиги.
Контракт с 26-летним хавбеком рассчитан до
конца июня 2022 года.
Последним клубом Нортвейта был лондонский «Вест Хэм», в составе
которого он провел прошлый сезон – за «молотобойцев» он в общей
сложности сыграл 21 матч. Ранее Нортвейт выступал в Германии
за менхенгладбахскую «Боруссию» и «Нюрнберг», также
защищал цвета испанской 2Саламанки», норвежских «Лиллестрема» и «Хеугесунна», числился в лондонском «Арсенале».
В
активе Нортвейта 32 игры и два гола за сборную
Норвегии.
Напомним, что «Хоффенхайм» по итогам минувшего сезона занял четвертое место в бундеслиге и впервые в своей истории завоевал право участвовать в Лиге чемпионов, где начнет борьбу с квалификационного раунда.