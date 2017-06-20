«Хоффенхайм» подписал Нортвейта

Немецкий «Хоффенхайм» подписал контракт с норвежским полузащитником Ховардом Нортвейтом, сообщает официальный сайт клуба бундеслиги.



Контракт с 26-летним хавбеком рассчитан до конца июня 2022 года.



Последним клубом Нортвейта был лондонский «Вест Хэм», в составе которого он провел прошлый сезон – за «молотобойцев» он в общей сложности сыграл 21 матч. Ранее Нортвейт выступал в Германии за менхенгладбахскую «Боруссию» и «Нюрнберг», также защищал цвета испанской 2Саламанки», норвежских «Лиллестрема» и «Хеугесунна», числился в лондонском «Арсенале».



В активе Нортвейта 32 игры и два гола за сборную Норвегии.



Напомним, что «Хоффенхайм» по итогам минувшего сезона занял четвертое место в бундеслиге и впервые в своей истории завоевал право участвовать в Лиге чемпионов, где начнет борьбу с квалификационного раунда.