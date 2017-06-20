Испания обыграла Португалию на молодежном чемпионате Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго тура группового турнира
молодежного чемпионата Европы между сборными Португалии и Испании завершился
победой испанской команды. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу сборной Испании.
В составе победителей отличились Сауль
Ньигес, Сандро Рамирес и Иньяки Уильямс. У португальцев гол в активе Брумы.
Сборная Испании с шестью очками
является лидером группы В. У португальцев три очка и второе место.
Молодежный чемпионат Европы
Гдыня (Польша)
Группа В
2-й тур
Португалия – Испания – 1:3
Голы: Брума, 77- Сауль, 21, Рамирес,
65, Уильямс, 90+3
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