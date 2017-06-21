Жонатас: Мы постепенно привыкаем к новым требованиям Бердыева

Нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о предсезонном сборе команды, который проходит в Австрии.

«Чувствую себя очень хорошо. В команде хорошая атмосфера, мы плодотворно работаем вот уже неделю. Надеюсь, наш труд даст хороший результат. С нетерпением жду начала чемпионата.

Утром была тренировка с акцентом на силовые нагрузки. Потом была тактика – этот элемент сейчас очень важен для команды. Мы постепенно привыкаем к новым требованиям тренера.

Я стараюсь учить русский язык, чтобы лучше понимать тренера. По возвращении в Россию я планирую начать занятия по изучению языка, потому что это важно для общения на поле и за его пределами», - приводит слова Жонатаса официальный сайт «Рубина».