Жонатас: Мы постепенно привыкаем к новым требованиям Бердыева
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
Нападающий «Рубина» Жонатас рассказал о предсезонном сборе
команды, который проходит в Австрии.
«Чувствую себя очень хорошо. В команде хорошая атмосфера, мы
плодотворно работаем вот уже неделю. Надеюсь, наш труд даст хороший результат.
С нетерпением жду начала чемпионата.
Утром была тренировка с акцентом на силовые нагрузки. Потом
была тактика – этот элемент сейчас очень важен для команды. Мы постепенно
привыкаем к новым требованиям тренера.
Я стараюсь учить русский язык, чтобы лучше понимать тренера.
По возвращении в Россию я планирую начать занятия по изучению языка, потому что
это важно для общения на поле и за его пределами», - приводит слова Жонатаса
официальный сайт «Рубина».
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