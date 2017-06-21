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Зотов и Георгиевский прибыли в расположение «Крыльев Советов»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

В расположение «Крыльев Советов» прибыли защитник Георгий Зотов и полузащитник Святослав Георгиевский, сообщает официальный сайт самарского клуба.

27-летний Зотов перешел в «Крылья Советов» из «Кубани» в феврале этого года, подписав контракт до конца сезона, а 21-летний воспитанник ЦСКА ранее выступал за «Анжи» и «Кубань».

Оба игрока индивидуально занимались с тренером по физподготовке Виталием Левченко, а также посмотрели за контрольной игрой с «Оренбургом» (0:0).

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