Андрей Червиченко: Китайцы так задрали условия Халку, что его возвращение в «Зенит» невозможно
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию СМИ, что экс-нападающий «Зенита» Халк может вернуться в питерский клуб.
- Возвращение Халка теоретически было бы возможно, но там настолько задранные условия зарплаты китайцами, что «Зенит» вряд ли захочет их подтверждать, поскольку в нашей реальности они абсолютно недопустимые, - считает Червиченко. - Со своей сумасшедшей зарплатой Халк будет вносить диссонанс в коллектив. Ведь в командах все знают зарплаты друг друга, игроки делятся такой информацией между собой. И те, у кого условия разительно хуже, будут выражать недовольство. В «Зените» это уже проходили.
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