«Краснодар» предложил пять миллионов евро «Спортингу» за Медейруша

Футбольный клуб «Краснодар» предложил португальскому «Спортингу» пять миллионов евро за полузащитника Юри Медейруша, сообщает A Bola.

По информации издания, 22-летний футболист получил от российского клуба заманчивое предложение и четырехлетний контракт. В нем будет прописан пункт, по которому лиссабонцы получат 20 процентов от суммы перепродажи.

Сообщается, что «Спортинг» хочет получить от этой сделки не менее десяти миллионов евро.

Минувший сезон Медейруш провел на правах аренды в «Боавиште», за которую сыграл 30 матчей, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач.

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