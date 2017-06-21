Владимир Гомельский: Меня восхищают физические данные и выносливость Клайберна

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о новичке ЦСКА – форварде Уилле Клайберне.

– Клайберн по амплуа скорее третий номер. И он может очень эффективно менять Курбанова. У него и бросок с дистанции неплохой. Меня восхищают его физические данные и выносливость. Очень качественное приобретение, – написал Гомельский.

Контракт американца, который в минувшем сезоне выступал за турецкую «Дарюшафаку», рассчитан на два года.

27-летний Клайберн играет в Европе с 2013 года. Первые два сезона американец выступал в немецком «Ульме», после чего провел год в израильском клубе «Хапоэль Холон».

В сезоне-2016/17 он провел 34 матча в Евролиге, в среднем за игру набирая по 13 очков, делая по 5,1 подбора и 1,3 передачи.