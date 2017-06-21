Самба Соу: «Динамо» – великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственность

Новичок «Динамо» Самба Соу поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб.

– Переезд в Россию – новый вызов для тебя?

– Безусловно, это так. Я уже успел поиграть во Франции и Турции. Теперь же отправляюсь в Россию с большим желанием помочь «Динамо» достичь поставленных целей.

– Кстати, о целях. С какими ты идешь в «Динамо»?

– Мне очень хочется проявить себя. Знаю, что «Динамо» – великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственность. Собираюсь отдавать себя без остатка ради достижения клубом поставленных задач. Это и есть моя цель.

Напомним, минувший сезон Соу провел 33 игры в составе «Кайсериспора» и отметился двумя забитыми голами. Добавим, что 28-летний полузащитник провел за сборную Мали 36 матчей, забил 2 мяча.