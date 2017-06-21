Самба Соу: «Динамо» – великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственность
Источник: ФК «Динамо» (Москва)Комментарии
Новичок «Динамо» Самба Соу поделился впечатлениями от своего
перехода в московский клуб.
– Переезд в Россию –
новый вызов для тебя?
– Безусловно, это так. Я уже успел поиграть во Франции и Турции. Теперь же отправляюсь в Россию с большим желанием помочь «Динамо» достичь поставленных целей.
– Кстати, о целях. С какими ты идешь в
«Динамо»?
– Мне очень хочется проявить себя. Знаю, что «Динамо» – великий клуб, этот факт накладывает на меня большую ответственность. Собираюсь отдавать себя без остатка ради достижения клубом поставленных задач. Это и есть моя цель.
Напомним, минувший сезон Соу провел 33 игры в составе
«Кайсериспора» и отметился двумя забитыми голами. Добавим, что 28-летний
полузащитник провел за сборную Мали 36 матчей, забил 2 мяча.
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