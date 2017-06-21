Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске- : -Томич
Футбол  Краснодар- : -Черноморец
Футбол  Зенит- : -ЦСКА София
Футбол  Кайрат- : -Ордабасы
Футбол  Россия- : -Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Карпин: Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, сжечь

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин не согласен с мнением главы судейского корпуса РФС Андрея Будогосского оставить РФПЛ без видеоповторов.

– Ну, тогда предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, наверное, сжечь, это будет лучший вариант. Ну, а как по-другому? Как в детстве? Давайте тогда, как в детстве, играть босиком, на камнях, на стекле давайте играть, мячом из бычьего пузыря.

Детство Будогосского было давным-давно, тогда и бутс, наверное, не было. Если во всем мире все идет вперед, технологии применяются для всего, а мы будем жить в 15 веке. Давайте так, – заявил Карпин.

Напомним, что ранее Будогосский сравнил себя с легендарным монахом и философом Джордано Бруно, которого «сжигали на костре, а он остался при своем мнении».

Отметим, что система видеоповторов тестируется на матчах Кубка конфедераций в России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Будогосский консервативных взглядов, но не он принимает решенияПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, как обстоят дела с внедрением системы видео-рефери в мировом футболе и в чемпионате России, несмотря на сопротивление со стороны главы судейского департамента Андрея Будогосского.Дмитрий Лоськов: Благодарен руководству «Локомотива» за то, что я именно так завершил карьеруБывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о прощальном матче в составе железнодорожников.Руслан Нигматуллин: Карпин в «Арсенале»? У него нет планов менять жизньБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что Валерий Карпин может возглавить тульский «Арсенал».Вячеслав Чанов: Карпин в «Арсенале»? Сейчас столько слуховЗнаменитый тренер вратарей Валерий Чанов, работающий сейчас в «Арсенале», прокомментировал возможный приход Валерия Карпина на пост главного тренера тульской команды.«Матч ТВ» опроверг информацию о возможном уходе Карпина в «Арсенал»Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» опровергла информацию о том, что Валерий Карпин может возглавить тульский «Арсенал».Карпин может возглавить тульский «Арсенал»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин является одним из кандидатов на пост главного тренера тульского «Арсенала», сообщает «Р-Спорт».Девушка дня. Дарья – супруга Валерия КарпинаДевушка дня. Дарья – супруга Валерия КарпинаГлавный редактор дирекции футбольных трансляций канала «Матч ТВ» Валерий Карпин сыграл свадьбу.Начало работы «Спартака», английский путь Головина и свадьба Карпина (видео)Начало работы «Спартака», английский путь Головина и свадьба Карпина (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Карпин женилсяБывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин сыграл свадьбу.Валерий Карпин: Надеюсь у Слуцкого все получитсяГлавный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился своим мнением по поводу этого назначения:Безумие или серьезный клуб? Что за «Арарат» подписал Павлюченко и ИзмайловаБезумие или серьезный клуб? Что за «Арарат» подписал Павлюченко и ИзмайловаМосковский «Арарат» – точно самый яркий клуб лета в России.Валерий Рейнгольд: Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучшийВалерий Рейнгольд: Не согласен с Ловчевым на 200%! Каррера – лучшийБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил несогласие с мнением эксперта «Советского спорта» Евгения Ловчева.Валерий Карпин: Изменений в штате комментаторов пока не былоГлавный редактор дирекции футбольных трансляций канала «Матч ТВ» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном сокращении штата комментаторов.Валерий Карпин: Некоторые комментаторы обращают внимание на рейтинг: радуются или расстраиваютсяГлавный редактор дирекции футбольных трансляций канала «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал, как комментаторы реагируют на рейтинг.«Видео с Орловым создало ажиотаж». Карпин – об имидже «Матч ТВ» и Дзюбе-эксперте«Видео с Орловым создало ажиотаж». Карпин – об имидже «Матч ТВ» и Дзюбе-экспертеРедактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин – об участии в ПМЭФ, трансляциях Кубка Конфедераций и рейтинге комментаторов.Валерий Карпин: Продолжат ли «Зенит» комментировать только Орлов и Погорелов? Посмотрим, узнаетеГлавный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о рейтинге комментаторов канала.Валерий Карпин: Геннадий Орлов, возможно, продолжит работу на «Матч ТВ»Редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о ситуации с комментатором Геннадием Орловым.Валерий Карпин: Было бы хорошо, если бы Дзюба стал экспертом «Матч ТВ»Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал, что хочет видеть нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в качестве эксперта на время матчей Кубка конфедераций.Валерий Карпин: Телевидение у нас не хуже, чем на Западе, а качество российского футбола надо улучшатьГлавный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился мнением об уровне показа соревнований в России.Пожалуйста, уволь меня поскорее! Топ-10 тренерских неустоек российского футболаПожалуйста, уволь меня поскорее! Топ-10 тренерских неустоек российского футболаПри досрочном разрыве контракта провалившие сезон тренеры практически всегда получают миллионы евро в качестве компенсации.
Баскетбол
Россия уступила Греции в 1/8 финала женского Евробаскета
Теннис
Медведев вышел во второй круг турнира в Лондоне
Футбол
Даниэл Алвес близок к переходу в «Манчестер Сити»
Футбол
«Зальцбург» и «РБ Лейпциг» получили разрешение сыграть в Лиге чемпионов
все новости
Андрей Будогосский
Андрей Будогосскийвсе новости
Валерий Карпин
Валерий Карпинвсе новости