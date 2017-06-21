Валерий Карпин: Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, сжечь
Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин не согласен с мнением главы
судейского корпуса РФС Андрея Будогосского оставить РФПЛ без видеоповторов.
– Ну, тогда предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно,
наверное, сжечь, это будет лучший вариант. Ну, а как по-другому? Как в детстве?
Давайте тогда, как в детстве, играть босиком, на камнях, на стекле давайте
играть, мячом из бычьего пузыря.
Детство Будогосского было давным-давно, тогда и бутс,
наверное, не было. Если во всем мире все идет вперед, технологии применяются
для всего, а мы будем жить в 15 веке. Давайте так, – заявил Карпин.
Напомним, что ранее Будогосский сравнил себя с легендарным
монахом и философом Джордано Бруно, которого «сжигали на костре, а он остался
при своем мнении».
Отметим, что система видеоповторов тестируется на матчах
Кубка конфедераций в России.