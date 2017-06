«Лейкерс» обменяет Мозгова в «Бруклин»

Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обменяет российского центрового Тимофея Мозгова и защитника Д`Анджело Расселла в «Бруклин Нетс», сообщает ESPN.

По информации издания, взамен «Лейкерс» получит центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на предстоящем драфте новичков.

30-летний российский баскетболист перешел в «Лейкерс» из «Кливленда» летом минувшего года. Россиянин сыграл за команду из Лос-Анджелеса 54 матча и набрал 401 очко. В среднем за игру Тимофей набирал 7,4 очка и делал 4,9 подбора.

Breaking: Lakers are in the process of trading Timofey Mozgov and D'Angelo Russell to Nets for Brook Lopez and 27th pick. (via @TheVertical) pic.twitter.com/u4EiNZ91fl