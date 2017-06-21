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«Лейкерс» обменяет Мозгова в «Бруклин»

Источник:  ESPNКомментарии

Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обменяет российского центрового Тимофея Мозгова и защитника Д`Анджело Расселла в «Бруклин Нетс», сообщает ESPN.

По информации издания, взамен «Лейкерс» получит центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на предстоящем драфте новичков.

30-летний российский баскетболист перешел в «Лейкерс» из «Кливленда» летом минувшего года. Россиянин сыграл за команду из Лос-Анджелеса 54 матча и набрал 401 очко. В среднем за игру Тимофей набирал 7,4 очка и делал 4,9 подбора.

Сообщается, что таким образом «Лейкерс» разгрузит зарплатную ведомость для возможных контрактов Пола Джорджа и Леброна Джеймса.

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