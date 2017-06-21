Глава Международной федерации самбо: Заявка на включение самбо в ОИ уже готова и находится в МОК

Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал о перспективах включения этого вида спорта в программу Олимпийских игр.

«Главная цель — признание самбо олимпийским видом спорта — пока не достигнута, - сказал Шестаков в интервью «Ленте.ру». Но в целом сделано достаточно много. В этом не только моя заслуга, это работа команды. Внушает оптимизм, что самбо представлено практически во всех крупнейших мультиспортивных соревнованиях (Азиатские, Европейские и Центральноамериканские игры, Универсиады, континентальные соревнования).

Заявка на включение в ОИ уже готова и находится в МОК. Ситуация со временем меняется, можем внести какие-то поправки. Но мы уже не в первый раз отправили такую заявку, и она признается одной из лучших. Если политика несколько сменит свой вектор развития, то, думаю, нас сразу признают. Есть три ступени. Первая — временное признание, вторая — постоянное признание и третья — попадание в сетку соревнований. Не знаю почему, но получить временное признание сейчас очень просто. К примеру, его получил черлидинг. Есть другие виды спорта, но я не хочу называть их».