Глава Международной федерации самбо: Заявка на включение самбо в ОИ уже готова и находится в МОК
Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков
рассказал о перспективах включения этого вида спорта в программу Олимпийских
игр.
«Главная цель — признание самбо олимпийским видом спорта — пока
не достигнута, - сказал Шестаков в интервью «Ленте.ру». Но в целом сделано
достаточно много. В этом не только моя заслуга, это работа команды. Внушает
оптимизм, что самбо представлено практически во всех крупнейших
мультиспортивных соревнованиях (Азиатские, Европейские и Центральноамериканские
игры, Универсиады, континентальные соревнования).
Заявка на включение в ОИ уже готова и находится в МОК.
Ситуация со временем меняется, можем внести какие-то поправки. Но мы уже не в
первый раз отправили такую заявку, и она признается одной из лучших. Если
политика несколько сменит свой вектор развития, то, думаю, нас сразу признают.
Есть три ступени. Первая — временное признание, вторая — постоянное признание и
третья — попадание в сетку соревнований. Не знаю почему, но получить временное
признание сейчас очень просто. К примеру, его получил черлидинг. Есть другие
виды спорта, но я не хочу называть их».