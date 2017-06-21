Санчес и Видаль поблагодарили футболистов «Строгино» за помощь в тренировках

Лидеры сборной Чили Артуро Видаль и Алексис Санчес поблагодарили футболистов клуба второго дивизиона «Строгино» за помощь в тренировках во время Кубка конфедераций, об этом рассказал президент Федерации футбола Чили Артуро Салах.

«Мы очень благодарны за такой уровень организации и безопасности на турнире. Знаем, что в связи с событиями в Европе приходится очень много времени уделять как раз безопасности. Спасибо ребятам из «Строгино», принимающим участие в тренировках. Даже такие звезды мирового футбола, как Видаль и Санчес, рады с ними сыграть и благодарны им за помощь.

Нас хорошо принимают, все продумано с логистикой, команде здесь комфортно и играть, и тренироваться. Нам нравится отношение к себе персонала, к тому же для нас большая честь, даже привилегия – быть в числе восьми команд, которые являются сильнейшими в своих конфедерациях», - сказал Салах.

Напомним,чилийцы в первом матче группового этапа турнира в Москве обыграли команду Камеруна (2:0). Во втором туре они сыграют с командой Германии в Казани 22 июня.